Моченые яблоки по старинному рецепту

автор Васильева В.Т., фото Зиборова Е.Ю.

Мочение яблок – один из замечательных способов заготовки этих очень вкусных и полезных плодов.

К сожалению, сейчас такую заготовку мало кто из садоводов умеет и стремится сделать осенью.

И напрасно! Ведь мочёные яблоки сохраняют все свои ценные свойства, приобретая пикантный вкус и аромат благодаря пряностям, используемым при мочении.

Старинный рецепт мочения яблок, которым я хочу поделиться с читателями сайта Gardenia.ru, мне дала уже 50 лет назад моя бабушка. Так мочили яблоки ещё в начале ХХ-го века!

Подготовка плодов и тары

Для мочения используют твёрдые плоды любых поздних и зимних сортов яблок, но чаще берут антоновские.

Отбирают зрелые и здоровые плоды без червоточин и царапин, тёмных пятен. Яблоки тщательно моют.

Можно мочить яблоки в эмалированной или стеклянной посуде, а также в подходящих емкостях из современных материалов, предназначенных для приготовления и хранения пищевых продуктов.

Укладка яблок с пряностями

На дно ёмкости нужно положить тонкий слой чистых листьев черной смородины (много листьев класть не надо, иначе яблоки быстро закиснут).

На смородиновые листья плотно уложить яблоки в 2 слоя, затем идёт тонкий слой вишневых листьев, и опять яблоки.

Далее идёт тонкий слой мяты (не переусердствуйте с мятой!), потом опять яблоки.

Последний слой – из вышеуказанных пряных листьев (можно положить ассорти), добавив к листьям 2-3 веточки мяты, НЕ БОЛЬШЕ!

Сверху нужно положить донце-кружок чуть меньшего диаметра, чем ёмкость с яблоками, и поместить на него груз.

Рассол для заливки яблок

Рассол для заливки яблок нужно приготовить так.

На 10 л воды потребуется:

- 150 г соли;

- 250-300 г мёда (можно взять и сахар, но это нежелательно);

- 100 г солода (если его нет, то можно добавить 150 г РЖАНОЙ муки).

Рассол готовят на основе подготовленной тёплой кипяченой воды, растворяя в ней все эти компоненты.

Затем дают рассолу остыть, перед тем как залить его в емкость с яблоками.

Остывший рассол нужно снова перемешать и залить его в ёмкость, не снимая груза.

Учтите, что постепенно количество рассола в ёмкости будет уменьшаться.

Важно: в течение всего времени мочения кружок должен быть закрыт рассолом, иначе яблоки быстро испортятся.

Брожение рассола и выдержка яблок

Брожение рассола в прохладном помещении (при +15…+18 градусах) происходит в течение 6-7 дней.

Потом ёмкость с мочёными яблоками следует поместить в холодное место на выдержку.

Мочёные яблоки обычно бывают готовы после 4-6 недель выдержки.

Приятного аппетита!

Добавление мяты в заготовки

И напоследок, мне хотелось бы сказать о важности добавления мяты при мочении яблок и в другие заготовки.

Обязательное добавление мяты в свои заготовки – маленький секрет моей бабушки, которым она поделилась со мной.

Например, при засолке огурцов обычно используют укроп, чеснок, листья вишни и черной смородины, хрен - в общем, кто что любит.

А главное, как учила меня бабушка, - ПОЛОЖИТЬ ВЕТОЧКУ МЯТЫ (длиной приблизительно 10 см на 3-х-литровую банку).

Мята добавляет заготовкам такую пикантность!!!

При этом в заготовках мята вообще не чувствуется, но зато придаёт им вкус необыкновенный!

Попробуйте и вы добавлять мяту в свои заготовки, будете довольны.

Вера Тимофеевна Васильева

Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"



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